Кадыров получил почетную грамоту президента России

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров (справа)

Рамзан Кадыров стал обладателем почетной грамоты президента России Владимира Путина за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий. Как написал глава Чеченской Республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте», такая высокая оценка его деятельности его сильно вдохновляет.

Большая честь получить Почетную грамоту Президента России! Внимание Верховного Главнокомандующего и его оценка деятельности всегда вдохновляют и воодушевляют! — написал Кадыров.

Грамоту Кадырову вручил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он специально для этого прибыл в Чечню с однодневным визитом.

Ранее Кадырову вручили в Грозном орден «За заслуги перед стоматологией». Мероприятие прошло на открытии новой поликлиники.