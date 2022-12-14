Патрулирование российских ракетоносцев в Японском море попало на видео

Фото: Минобороны РФ

Российские стратегические ракетоносцы дальней авиации Ту-95МС провели плановое патрулирование в нейтральных водах Японского моря, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Полет длился семь часов. Такие патрулирования совершаются строго в соответствии с тем, как международными правилами предписывается использовать воздушное пространство.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что истребительное сопровождение было обеспечено экипажами самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине. Самолеты выполнили задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий штурмовой авиации и вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.