Ракетный удар ВС России сорвал перевозки оружия ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Залповый пуск крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ в рамках выполнения задач специальной военной операции

Российские войска сорвали нанесенным накануне ракетным ударом перевозки на фронт вооружений и боеприпасов для ВСУ, в том числе поставленных странами НАТО, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. Удар был нанесен высокоточным оружием морского и воздушного базирования, а также беспилотниками, по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий ОПК и транспортной системы Украины.

В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ, говорится- в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате артиллерийских и авиационных ударов на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях ВСУ потеряли один танк, четыре гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, восемь автомобилей, три БМП, две артиллерийских системы М-777 американского производства и другую технику. Потери украинских войск в живой силе составили более 150 человек.

Украинские СМИ 26 января сообщили о взрывах в Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях, а также в Киеве, Виннице и Одессе. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о попадании снаряда в промышленное предприятие. Глава Одесской области Максим Марченко, в свою очередь, сообщил о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры.