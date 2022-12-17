Ракетный комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство под Оренбургом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Боевой блок «Авангард»

В Оренбургской области заступил на боевое дежурство полк с ракетным комплексом «Авангард», сообщается на сайте Минобороны России. Он эффективно дополнит системы вооружения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и расширит боевые возможности группировки ракетных войск.

В День ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард», — говорится в тексте.

В ведомстве рассказали, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку специальным транспортно-загрузочным агрегатом. Это технологически сложная операция и она занимает несколько часов.

Основой комплекса «Авангард» является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты, и развивающий скорость примерно до 9,5 километра в секунду. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника.

В конце ноября министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в пяти соединениях РВСН идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. По его словам, уже переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области и объекты основного пункта базирования в дагестанском Каспийске.