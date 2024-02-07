Дарья Кожемякина

Ракетная угроза снова нависла над жителями Белгорода Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде второй раз за день

7 февраля 2024 в 19:49

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде