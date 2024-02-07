Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе второй раз за день, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами или спуститься в бомбоубежища.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.
Ранее Вооруженные силы Украины выпустили в сторону Белгорода семь снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». По информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО пресекли террористическую атаку около 16:30 по мск.
В результате атаки украинской армии по Белгороду пострадали двое мужчин. Один из раненых получил баротравму, второго доставили в больницу с осколочным ранением головы и контузией. Кроме этого, в двух многоквартирных домах были выбиты окна, повреждения также получили около 15 автомобилей и одно из промышленных предприятий города. В Белгородском районе были повреждены два частных домовладения.