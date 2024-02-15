Рагозин получил должность замдиректора ФССП Путин назначил заместителем директора ФССП Алексея Рагозина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов, документ опубликован на официальном портале правовых актов. Кроме того, ему присвоено спецзвание генерал-майора внутренней службы.

Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов и заместителем главного судебного пристава Российской Федерации, — говорится в тексте.

С 2021 года Рагозин занимал должность заместителя Командующего воздушно-десантными войсками по вооружению. До этого он был начальником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

В начале февраля Путин отправил в отставку замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева. СМИ писали, что чиновник сам подал заявление об увольнении. Отмечалось, что это решение объясняется переходом на другую службу.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об отстранении от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля. Чиновник покинул пост по собственному желанию. Блок, входивший в сферу ответственности Дрегваля, временно перешел под управление вице-губернатора Кирилла Полякова.