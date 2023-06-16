Работодатели в России могут начать оплачивать учебу будущим сотрудникам Путин предложил создать в России ученические договоры

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил создать механизм ученического договора, когда работодатель оплачивает учебу, а учащимся гарантируют трудоустройство. Глава государства также поручил установить для образовательных учреждений ключевые показатели эффективности и рейтинги.

Необходимо повысить ориентированность высших и средне-специальных учебных заведений на результат, то есть на успешное трудоустройство выпускников. В связи с этим считаю правильным сделать две вещи: первое — установить для учебных заведений ключевые показатели эффективности. <...> Второе — предлагаю ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, — сказал Путин.

Президент добавил, что при низком уровне безработицы есть трудности, связанные с подбором сотрудников и дефицитом кадров, соответственно, нужно заниматься их подготовкой в каждом регионе.

Ранее глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что из российских школ и вузов нужно исключить «чуждые идеалы и ценности», а также создать условия для развития интеллектуального и нравственного потенциала, необходимого для блага страны.