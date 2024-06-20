Работники магазина спасли женщину с младенцем во время урагана в Москве В Москве работники магазина спасли женщину с младенцем во время урагана

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сильный дождь в Москве 20 июня

В Москве сотрудники магазина спасли женщину, которая оказалась на улице с коляской и младенцем во время шторма, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Работники торговой точки помогли ей занести коляску с младенцем внутрь здания.

Отмечается, что женщина с грудным ребенком оказалась на улице в разгар шторма. В какой-то момент ветер начал сдувать коляску, это заметили сотрудники магазина, который находился поблизости и пришли на помощь.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 20 июня по Москве прошел 10-бальный шторм из 12 возможных. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, или 90 километров в час, пояснил он.

При таком ветре происходят значительные разрушения, добавил он. Ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море же, уточнил специалист, он способен вызывать высокие волны до 7-10 метров в высоту.

Одну женщину сдуло ветром в Царицынский пруд, но ее удалось спасти сотрудникам МЧС, которые прибыли с катером и вытащили ее из воды. Водитель иномарки, на которого упало большое дерево, чудом выжил. Спасатели распилили ствол дерева и госпитализировали пострадавшего. Всего в результате урагана в Москве погибли два человека, 16 пострадали, свыше 40 машин получили повреждения.