«Они работают языком, а мы головой»: Лавров оценил западных политиков Лавров заявил, что западные политики и СМИ работают не головой, а языком

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», что западные политики и журналисты работают языком, «а мы головой и конкретными делами». Отрывок интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Они работают языком, а мы головой и конкретными делами, — сказал глава МИД, комментируя ситуацию вокруг западных политиков и медиа.

Ранее Лавров призвал не прислушиваться к западным СМИ касательно ситуации с крушением самолета в Тверской области, на борту которого мог находиться предприниматель Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что по данному происшествию в короткие сроки было начато расследование, а также заведено уголовное дело. Министр посоветовал ориентироваться на факты в данном вопросе.

До этого глава МИД РФ заявил о «дружной» реакции стран Запада на переворот в Нигере. Глава дипломатического ведомства также подчеркнул, что текущие процессы свидетельствуют о том, что более справедливое и устойчивое мироустройство постепенно «пробивает себе дорогу».

Кроме того, дипломат заявил об опасности «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, инициатива украинского лидера нацелена на то, чтобы Россия капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских.