Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий Индексацию пенсий работающим пенсионерам возобновят с 1 февраля 2025 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, власти планируют сделать это с 1 февраля 2025 года, сказано в Telegram-канале правительства РФ.

С 1 февраля 2025 года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Так, 7,8 млн человек будут получать и зарплату, и пенсию с учетом ежегодной индексации, как и те, кто вышел на заслуженный отдых, — сказано в сообщении.

По словам главы кабмина, необходимо создать условия, чтобы работающие пенсионеры могли не только продолжать работать, но и передавать опыт молодым коллегам. Мишустин подчеркнул, что возвращение индексации важно провести без сбоев и максимально удобно для граждан, чтобы им не пришлось подавать какие-либо дополнительные бумаги.

Также Михаил Мишустин заявил, что Минимальный размер оплаты труда со следующего года вырастет на 15%. По его словам, МРОТ превысит 22 тысячи рублей.

Ранее премьер-министр РФ заявлял, что правительство способно реализовывать новые национальные проекты даже в условиях мощного давления Запада на российскую экономику. Он напомнил, что до этого озвучил перечень новых нацпроектов и их кураторов. По его словам, и президент при работе над посланием Федеральному собранию, и кабмин занимались стратегическим планированием на шесть лет.