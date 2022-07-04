«Работать не будет»: Лавров о посольстве в Болгарии Лавров исключил возможность работы посольства в Болгарии после высылки 70 дипломатов

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

После выдворения 70 дипломатов из посольства России в Болгарии работа дипломатической миссии стала невозможна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет «Лента.ру». Дипломат подчеркнул, что Софии стоит ждать ответных действий со стороны российского внешнеполитического ведомства.

По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью, — заявил Лавров.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. По его словам, Болгария подозревает их в «шпионаже», а их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ. Персонами нон грата также объявлены сотрудники технического персонала посольства России.

В свою очередь посол России в Софии Элеонора Митрофанова предупредила о возможности полного разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. Соответствующее решение примет Москва.