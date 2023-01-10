«Работать, как дизель в Заполярье»: Бородай поддержал возрождение Смерша Депутат Бородай поддержал возрождение Смерша в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воссоздание в России органа контрразведки, аналогичного советскому Смершу, — вопрос увеличения эффективности работы органов безопасности с диверсантами и шпионами, а не названия самой организации, заявил изданию «ПолитЭксперт» бывший премьер-министр ДНР, депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. По его словам, некоторые россияне видят свою будущую жизнь на Западе и за такими людьми понадобится осуществлять контроль. Бородай подчеркнул, что «пятая колонна» до сих пор существует и она довольно крупная.

Она (пятая колонна. — NEWS.ru) не спит, а действует по сей день. И на фронте, и в тылу. Возвращаться к сталинским названиям Смерш, ВЧК, ОГПУ, НКВД и прочим будоражащим аббревиатурам не нужно. Речь о том, что органы государственной безопасности должны работать, как дизель в Заполярье, — заявил Бородай.

Политик убежден, что в России есть предатели Родины и отчасти в этом виноват Запад, который, как считает Бородай, десятилетиями насаждал свои ценности. По его словам, еще со времен поздней советской власти людям внушали, что все их предки «были исключительно пацифистами и мирными людьми», а территорий добились «просто так».

Ранее возродить Смерш в России призвал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он считает, что нужно переиздать приказ верховного главнокомандующего СССР Иосифа Сталина о создании организации, которая специализировалась на борьбе с диверсантами и предателями.

В поддержку воссоздания Смерша также выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик объяснил это необходимостью борьбы со «свирепствующей пятой колонной».