«Работал в Донбассе»: в СФ хотят помогать определенной категории населения Матвиенко: запись «работал в Донбассе» должна помогать россиянам строить карьеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Запись в трудовой книжке о том, что человек работал в Донбассе, должна помогать россиянам продвигаться по карьерной лестнице, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, необходимо, чтобы граждане считали работу в новых регионах России престижной и почетной. Для этого нужны определенные стимулы, передает РИА Новости.

Надо создавать стимулы для переезда специалистов из других субъектов Федерации. Это должно быть престижно и почетно, а запись в трудовой книжке «работал на Донбассе, в Новороссии» должна давать зеленый свет для всей последующей карьеры, — заявила Матвиенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в нестоящее время идет возрождение Донбасса и Новороссии. Он назвал хорошим темп интеграции новых регионов России, отметив, что пенсии и другие выплаты идут регулярно. Там на регулярной основе выплачиваются пенсии, пособия, «реализуются другие меры социальной поддержки». Глава государства указал, что в настоящее время выплатами охвачено более 2 млн человек, а к 2025 году их будут получать более 3 млн граждан.