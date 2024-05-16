«Работал для людей»: сенатор о плачущем Дюмине на прощании с Тулой Сенатор Гибатдинов: Дюмин очень много сделал для развития Тульской области

Фото: kremlin.ru

Алексей Дюмин

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, перешедший на пост помощника президента России, работал для людей и успел многое для них сделать, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. Он подчеркнул, что при нем наблюдался рост экономики и производства в регионе. Как уточнил сенатор, Дюмин до этого работал на высоких должностях, где также заслужил доверие и уважение.

Алексей Дюмин за время своей работы на посту главы Тульской области успел многое сделать для людей. При нем наблюдался рост экономики и производства. Ранее он работал на высоких должностях, где также успел заслужить большое уважение и доверие, — пояснил Гибатдинов.

Сенатор выразил уверенность, что на посту помощника президента тот снова продемонстрирует высокие показатели. Он подчеркнул, что Дюмин будет курировать вопросы по оборонно-промышленному комплексу и спорту.

Уверен, что на посту помощника президента России он вновь покажет высокие показатели. По известной информации, Дюмин будет курировать вопросы ОПК и спорта, — заключил Гибатдинов.

Ранее Дюмин эмоционально попрощался с правительством региона, который он возглавлял с 2016 года. В Сети появилось видео, на котором экс-губернатор, выступая с речью, не смог сдержать слез и отвернулся, чтобы их смахнуть. Вернувшись на сцену, он пошутил: «Аллергия». По словам Дюмина, Тульская область навсегда останется в его сердце.