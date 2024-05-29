«Работает на публику»: Пушков высмеял слова Трампа об ударах по Москве Пушков назвал слова Трампа об ударах по Москве предвыборной риторикой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп работает на публику, говоря о готовности «бомбить Москву и Пекин», такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он уверен, что высказывания политика — не более чем риторика перед предстоящими выборами в США.

Трамп, как всегда, работает на публику, в данном случае играя на антироссийских и антикитайских настроениях американского электората. Его нашумевшие заявления о том, что он был бы готов «бомбить Москву и Пекин», — не более чем предвыборная риторика, — написал Пушков.

Как объяснил сенатор, Трамп дает американцам то, чего они от него ждут как от политика популистского типа, а именно — шокирующие заявления. Однако слова экс-президента не отражают того, что он сделал бы на самом деле, оказавшись на посту главы государства.

Заявление при всем при этом, безусловно, предосудительное. Отметим вместе с тем, что Трамп был единственным президентом со времен Джимми Картера, который не начал ни одной войны и не ввязался ни в один из крупных военных конфликтов, — заключил Пушков.

Ранее Трамп заявил, что, если бы он оставался на посту президента США, когда Россия объявила о начале СВО, Вашингтон ответил бы на это силой. По словам политика, он «разбомбил» бы Москву.