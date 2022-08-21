«Работает блестяще»: Шойгу рассказал о применении «Кинжалов» в ходе СВО Шойгу рассказал о применении ракеты «Кинжал» в ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия в ходе спецоперации на Украине применяет новейшее вооружение — самолет Су-57 и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В эфире телеканала «Россия-1» министр признался, что «Кинжалы» на текущий момент применялись трижды и показали «блестящую» работу на полях СВО. Также Шойгу добавил, что истребители Су-57 обладают высокой степенью защиты от неприятельских систем ПВО.

Она (ракета «Кинжал». — NEWS.ru) применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире, — заявил Шойгу.

Также глава военного ведомства обозначил характеристики истребителя Су-57. По словам Шойгу, этот самолет защищен от разных систем ПВО. Министр акцентировал внимание на мощном вооружении, которым оснащены новые Су. Российские пилоты уже успели опробовать его боевые мощности на Украине, заверил Шойгу.

Самолет (Су-57. - NEWS.ru) имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего..., и, самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, — добавил Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ заявил о том, что госиспытания ракет класса «воздух — воздух» для истребителей Су-57 завершатся в этом году. По словам министра, после этого ракеты запустят в серийное производство. Шойгу отметил, что введение новых управляемых ракет поспособствует повышению эффективности самолетов в воздушных боях.