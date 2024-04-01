«Работаем»: в Госдуме про арест новых фигурантов теракта в «Крокусе» Депутат Бородай: российские спецслужбы работают на пределе своих возможностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спецслужбы реагируют и эффективно работают над предотвращением угрозы возможных терактов, рассказал NEWS.ru депутат Государственной Думы Александр Бородай. Так он прокомментировал новость о поимке боевиков в Дагестане, которые участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокус Сити Холла».

По сути дела, идет война. Естественно, что против нас используются различные силы, в том числе и террор, как способ дестабилизации страны изнутри. Ничего удивительного в этом нет. Наши спецслужбы всегда реагируют, работают они на пределе своих возможностей, и работают эффективно. Но нужно понимать, что любые спецслужбы, каких бы размеров они не были, не способны защитить страну от террора посредством пассивной обороны. К каждому фонарному столбу невозможно поставить по три охранника, — сказал Бородай.

Парламентарий добавил, что главный способ против террора — это активные действия, направленные на уничтожение очага терроризма, «его идеологического мозгового центра». По его словам, Россия продолжает работу в этом направлении.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила, что задержанные в Дагестане боевики не только снабжали террористов из «Крокус Сити Холла», но также планировали нападения на другие общественные места. Отмечается, что после совершения теракта задержанные намеревались покинуть территорию РФ.

О поимке боевиков стало известно накануне, 31 марта. Позднее источник сообщил, что двое из задержанных в ходе контртеррористической операции в Дагестане оказались выходцами из Средней Азии. В Сети также появились кадры с места проведения КТО в Каспийске. На видео видно многоэтажку, где в одной из квартир, предположительно, заблокированы боевики.