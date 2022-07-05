«Работа ведется»: Песков об ответах РФ на базы НАТО в Швеции и Финляндии Песков: Россия готовит ответ на размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Минобороны РФ прорабатывает варианты ответа на предложение НАТО разместить базу в Финляндии, а также вооружение в Швеции. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующая работа уже ведется.

Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в Минобороны. Соответствующие планы там есть, работа ведётся, — пояснил он.

О планах разместить базу НАТО в Южной Карелии, которая граничит с Россией, ранее рассказал мэр города Лаппеенранта Киммо Ярву. По его словам, Южная Карелия получит надежду на вступление в НАТО после того, как это произойдет с Финляндией, а решение о базе НАТО может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае конфликта с НАТО местные жители могут, напротив, оказаться в еще большей опасности, поскольку при конфликте первые удары обычно наносят по военной инфраструктуре противника.