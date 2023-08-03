Работа российских танкистов на Купянском направлении попала на видео Минобороны России заявило об уничтожении бронетехники ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие Западного военного округа России уничтожили бронетехнику и скопления противника на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. На канале ведомства в Telegram отмечается, что удары по позициям украинцев наносились из танков Т-80БВ. Они также оказывали поддержку мотострелковым подразделениям в ходе боевых действий.

Экипажи танков Т-80БВ Западного военного округа непрерывно продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что танки вели огонь с закрытых позиций. Это позволило выполнить боевую задачу, оставаясь незамеченным. По сообщениям разведки, цели удара были достигнуты. Потери украинских войск в живой силе и технике остаются неизвестными.

Как сообщалось ранее, российские танкисты также нанесли удар по позициям ВСУ на Авдеевском направлении с помощью танков Т-80. В ходе боя использовались средства воздушной разведки, в том числе квадрокоптеры. После уничтожения укрепленной позиции украинцев, танк сменил свою позицию, чтобы не попасть под ответный удар.