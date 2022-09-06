«Рабочие страшилки»: Минэкономразвития о тяжелом экономическом прогнозе Глава Минэкономразвития назвал страшилками тяжелый экономический прогноз для России

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время сессии «Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов» в рамках Восточного экономического форума — 2022

Министр экономического развития Максим Решетников назвал «страшилками» статью Bloomberg о трех сценариях развития российской экономики, каждый из которых исключает рост ВВП минимум до 2024 года. По его словам, которые приводит РБК, речь идет об аналитических расчетах, основанных на исключительно пассивном поведении правительства в ходе кризиса, тогда как при составлении прогнозов министерством учитываются самые разные сценарии развития событий.

Мы используем эти сценарии в том числе, чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем или не реализуем те или иные программы. К ним надо относиться как к «страшилкам» рабочим, — заявил Решетников.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на отчет для правительства РФ предположило, что экономика России в будущем рискует столкнуться с более серьезными последствиями из-за санкций западных стран. Авторы издания отмечают, что в 2023 году экономический спад будет еще более серьезным, чем сразу после введения санкций, и у России нет хороших сценариев развития.

Журналисты отметили такие меры против российской экономики, как санкции на импорт и экспорт товаров, а также «транспортную блокаду». Авторы считают, что Россия сможет оправиться от санкционного давления лишь в конце десятилетия или позже. Кроме того, ограничения на доступ к западным технологиям могут отбросить страну от существующих стандартов на поколение или два, поскольку ей придется пользоваться менее продвинутыми альтернативами из Китая и Юго-Восточной Азии.