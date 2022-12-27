Рабочая группа СПЧ по вопросам спецоперации начнет работу после Нового года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа Совета по правам человека при президенте России по вопросам специальной военной операции (СВО) начнет работу после Нового года, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, передат «Интерфакс» . Он также заявил, что в нее войдут порядка восьми членов Совета.

Мы будем ее оформлять официально сразу после Нового года. Заседание Совета должно пройти. В этой группе будет человек восемь, тех, кто разбирается в этой ситуации, — сказал Фадеев.

Он также заявил, что в настоящее время стоит задача по созданию регулярной системы по работе с ветеранами, раненными, инвалидами. По его словам, это и психологическая помощь, и санаторное лечение, и возможное протезирование для инвалидов.

В конце ноября произошло частичное изменение состава СПЧ. Оттуда, в частности, исключили журналистов Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову и приняли военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца и ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военкоры вошли в состав Совета по правам человека при президенте России, потому что стали защитниками прав тех, кто принимает участие в СВО. Он назвал военных журналистов героическими людьми.