«Пытались всех стравить»: Аксенов о стратегии Киева по Крыму Аксенов: власти Украины пытались стравить жителей Крыма до 2014 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины не делали для Крыма ничего, чтобы поднять уровень жизни и создать комфортные условия для проживания, заявил глава республики Сергей Аксенов, говоря о судьбе региона до его воссоединения с Россией в 2014 году. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Киев пытался стравить всех жителей республики и посеять межнациональную рознь.

По большому счету мы понимали, что не делалось ровным счетом ничего по Крыму для того, чтобы настроить качественную жизнь, поднять уровень жизни, благоустроить Крым, сделать его комфортным для проживания. Кроме того, нас пытались всех стравить, посеять межнациональную рознь, конфликты на бытовой почве создать. <...> Ничего более не происходило, и это была стратегия в отношении Крыма, — сказал Аксенов на мероприятии, посвященном 10-й годовщине воссоединения республики с РФ.

Он добавил, что крымчане всегда верили в Россию. Как отметил Аксенов, в период нахождения в составе Украины Крым, по сути, всегда был пророссийским.

Торжественные мероприятия, посвященные годовщине референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией, проходят сегодня во многих города республики. Местные политики, руководители силовых ведомств и представители общественности возложили цветы к памятнику народного ополчения всех времен в Симферополе. Кроме того, акция возложения цветов прошла около монумента «Вежливым людям» перед зданием крымского парламента.