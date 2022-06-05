«Пытались спасти свои шкуры»: Кадыров показал уничтожение боевиков в ЛНР Кадыров заявил, что российские военные уничтожили солдат ВСУ в Камышевахе

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные уничтожили солдат ВСУ в районе поселка Камышеваха в ЛНР. В качестве доказательства своих слов он в своем Telegram-канале показал кадры хаотичных перемещений украинских военных во время артиллерийского обстрела со стороны ВС РФ. Глава республики отметил, что по ходу отступления боевики ВСУ находились в состоянии паники и «пытались спасти свои шкуры».

По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них, — написал Кадыров.

31 мая глава республики заявил, что в Северодонецке завершена зачистка от украинских националистов. В ней участвовали бойцы чеченских подразделений и НМ ЛНР.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на данные службы внешней разведки Германии (BND) сообщил, что российская армия может занять весь Донбасс в ближайшие четыре-пять недель. На секретных брифингах аналитики из BND утверждали, что территории ДНР и ЛНР могут оказаться полностью под российским контролем уже к августу текущего года.