Пятый за день украинский беспилотник сбили над российским регионом Минобороны: средства ПВО сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, украинская армия пыталась совершить террористическую атаку по российским объектам с применением беспилотника самолетного типа. Это уже пятая за день попытка ВСУ атаковать Белгородскую область.

Около 16:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Ровенок. По его словам, удар был нанесен с применением дрона-камикадзе. Глава региона подчеркнул, что в результате взрыва выбило окно и посекло фасад в одном частном домовладении. Среди мирных жителей никто не пострадал.

ВСУ также обстреляли белгородское село Малиновка. В ходе атаки повреждения получил грузовой автомобиль. Пострадавших среди мирного населения нет.