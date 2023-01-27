«Пять лет тюрьмы»: депутат ГД рассказал о судьбе тамбовских живодеров Депутат Госдумы Бурматов: убившие кота в Тамбове могут лишится свободы на пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что тамбовским участникам садистского видеоролика с убийством кота грозит до пяти лет лишения свободы. По словам государственного зоозащитника, подозреваемые сами обеспечили следствие всеми доказательствами, выложив ролик в Сети.

По этой ситуации мы с МВД и прокуратурой работаем уже несколько дней. Сейчас уже абсолютно понятно, что будет заведено дело. Тут железобетонная фактура, потому что эти недоумки сами же и выложили видео с убийством кота. Так тут еще и отягчающие обстоятельства. Так как преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору. Также присутствует и садизм. То есть, это гарантированно статья 245 ч 2 УК РФ, до пяти лет. И вполне можно рассчитывать на такой же приговор, который недавно получил житель столицы, который из пневматике стрелял по котам, он получил 5 лет лишения свободы. И эти персонажи, соответственно могут рассчитывать на пять лет тюрьмы, — заявил Бурматов.

В УМВД Тамбовской области сообщали о начале разбирательства по уголовной статье «Жестокое обращение с животным». Фигурантами дела стали четверо молодых людей, двум из которым 18 лет, двум другим — 17 лет. Все они в момент преступления были пьяными. Один из совершеннолетних также будет наказан по административной статье о вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.

В колледже техники и технологии наземного транспорта им М.С. Солнцева, где учатся подозреваемые, решается вопрос об их отчислении.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в парламенте рассмотрят законопроект, согласно которому трансляция преступлений или их визуальная публикация в Сети должна стать отягчающим фактором при судебном разбирательстве. Парламентарий отметил, что вновь поднять эту тему его заставило видео, опубликованное подростками из Тамбова.