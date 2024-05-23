ПВО защитила российский регион от десятков снарядов украинских РСЗО МО РФ: ПВО сбила 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха» над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Силы российской ПВО за прошедшую ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха», а также три беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, было перехвачено 32 ракеты Vampire и три снаряда «Ольхи».

Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

20 мая сообщалось об отражении российской системы противовоздушной обороны атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По данным ведомства, в небе над регионом была перехвачена противорадиолокационная ракета HARM американского производства. Атака была предотвращена в районе 13:00 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал город Шебекино в Белгородской области. По его словам, беспилотник упал и взорвался, в результате происшествия никто не пострадал.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что в Лисичанске в результате атаки ракетами HIMARS были повреждены два девятиэтажных здания. По его данным, погибли два человека. Разборы завалов продолжаются.