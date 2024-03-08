ПВО за ночь уничтожила более 10 дронов над российскими регионами МО: ПВО за ночь сбила 12 дронов над Волгоградской и Белгородской областями

Фото: МО РФ

Системы противовоздушной обороны в ночь на 8 марта нейтрализовали 12 украинских дронов над двумя регионами России, сообщает Минобороны РФ. По сведениями военных, в Белгородской области был уничтожен один БПЛА, над Волгоградской — 11. Вторгшиеся на территорию России дроны были самолетного типа, уточнили в ведомстве.

В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Минобороны Великобритании выделит дополнительные 125 млн фунтов ($160 млн) на закупку беспилотников для ВСУ, что, по данным британского ведомства, позволит довести число беспилотников, отправляемых королевством Киеву, до 10 тысяч. Помимо FPV-дронов, Киев получит около тысячи барражирующих боеприпасов, разработанных в Великобритании, а также морские БПЛА и беспилотные средства разведки.

В четверг, 7 марта, Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над Ленинградской областью сбили два украинских беспилотника, которые летели на минимальной высоте, чтобы обойти введенный план «Ковер». По информации канала, дроны не удалось сбить ни в одной из пяти пересеченных ими областей — ни в Брянской, ни в Смоленской, ни в Псковской, ни в Тверской, ни в Новгородской. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.