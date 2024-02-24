ПВО за ночь сбила несколько беспилотников ВСУ Минобороны: четыре беспилотника сбили за ночь над российскими регионами

Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press

Российские средства ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника, по одному летательному аппарату нейтрализовали в Курской и Тульской областях, еще два сбиты над Липецкой областью, сообщает Минобороны России. По данным военным, все эти дроны были перехвачены в период с 00:20 до 02:00. В МО уточнили, что летательные аппараты были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (один БПЛА), Липецкой (два БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области, — говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в небе над Курском сработала система ПВО. Он призвал граждан сохранять спокойствие. Перед этим губернатор объявил о ракетной опасности в регионе.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО в ночь на 22 февраля предотвратили атаку со стороны ВСУ в Ростовской и Брянской областях. Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник и ракету С-200.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что дрон самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Клинцовского района. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.