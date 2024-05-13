ПВО пресекла атаку на Белгородскую область Минобороны: ПВО перехватила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон, вошедший на территорию Белгородской области, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, летательный аппарат нейтрализовали в районе 12:00 мск. БПЛА был самолетного типа, уточнили военные.

Около 12:00 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в публикации ведомства.

13 мая Минобороны России сообщило о перехвате силами ПВО 12 снарядов, запущенных ВСУ из РСЗО «Ольха» по Белгородской области, а также четырех ракет британского производства Storm Shadow над Крымом. Кроме того, украинские военные пытались атаковать дронами Курскую и Липецкую области, все беспилотники были также нейтрализованы.

Вечером 12 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО «Вампир» и «Ольха» по Белгороду. По данным ведомства, цели сбивались с 19:50 до 20:40 мск.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские системы противовоздушной обороны приспособятся к баллистическим ракетам ATACMS, которые ВСУ получили от США в рамках пакета военной помощи. Однако, по его словам, перехватить сразу несколько десятков ракет все же будет сложно.