ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом Минобороны: ПВО сбила три ATACMS над Крымом и два БПЛА в Белгородской области

Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два БПЛА Вооруженных силы Украины в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера, идущих к Крымскому полуострову.

Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в результате ракетной атаки ВСУ на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Он добавил, что в районе Алушты были зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

Днем 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила над Белгородским районом украинский беспилотник самолетного типа. Был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. К месту происшествия стянулись оперативные службы.

Ранее стало известно, что в администрации США развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары ВСУ по территории России американским оружием. К этому призывает Госдепартамент США после поездки его главы Энтони Блинкена на Украину. С момента первых поставок Киеву американских вооружений президент США Джо Байден ни разу не отступал от этого запрета.