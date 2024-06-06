ПВО сбила дрон ВСУ над российским регионом МО РФ: на территорией Белгородской области сбит дрон ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Российские силы ПВО сбили над территорией Белгородской области беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Атака пресечена около 18:00. Уточняется, дрон самолетного типа пытался ударить по объектам на территории России.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ ударили дроном-камикадзе по Грайворону в Белгородской области, беспилотник атаковал здание местной администрации. Аппарат упал и взорвался во внутреннем дворе. В результате травмы получил замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев. При взрыве выбиты окна в здании администрации и в котельной, посечены два автомобиля. На месте прилета работают оперативные службы.

Также украинские войска атаковали окраину села Репяховка Краснояружского района Белгородской области с помощью FPV-дрона, пострадала местная жительница. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, она получила закрытую черепно-мозговую травму, ей удалось самостоятельно обратиться в больницу. Пострадавшей была оказана необходимая помощь.