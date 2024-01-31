ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Украинский беспилотник был сбит средствами ПВО под Белгородом, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, целью атаки БПЛА самолетного типа были объекты на российской территории.

Около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сообщило Минобороны.

Ранее МО РФ сообщило, что в ночь на 31 января украинский беспилотник был сбит над территорией Псковской области. Дрон ВСУ уничтожили дежурными средствами ПВО.

До этого системы ПВО помешали ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников на территории Брянской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Жуковским районом. Никто не пострадал.

Еще один дрон был уничтожен над территорией Трубчевского района Брянской области в ночь на 30 января, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в данном случае также обошлось без пострадавших и разрушений.