ПВО пресекла массированную атаку ВСУ на два региона России Минобороны: ПВО сбила семь украинских беспилотников под Белгородом и Воронежем

Фото: МО РФ

Средства ПВО утром 13 марта уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны попытались атаковать Воронежскую и Белгородскую области.

Около 09:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и Воронежской области (6 БПЛА), — уточнили в МО.

Минобороны РФ также уточнило, что российские системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего БПЛА пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

В связи со сложной оперативной обстановкой власти Новоусманского района Воронежской области сообщили, что все массовые мероприятия отменены. Жителей призвали отнестись с пониманием к требованиям и не нарушать их. Губернатор региона Александр Гусев в свою очередь предупредил, что угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется.