«Пузырь лжи»: Полянский оценил попытки Киева избежать ответа за Ил-76 Полянский указал на попытки Киева уйти от ответственности за крушение Ил-76

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Администрация президента Украины Владимира Зеленского раздувает «пузырь лжи» вокруг крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом, заявил в Twitter (Х) первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, так Киев пытается уйти от ответственности.

Тенденция очевидна: режим Зеленского раздувает пузырь лжи, чтобы любой ценой уйти от ответственности. Неважно, насколько нелепо это выглядит, — указал Полянский.

Таким образом дипломат отреагировал на удаление статей в украинских СМИ. Сначала пресса выпустила материалы, где утверждалась причастность Вооруженных сил Украины к крушению Ил-76, однако вскоре публикации стерли.

Ранее РФ запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области на 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломат обратил внимание, что украинская сторона могла бы рассказать, как случилась трагедия.

Лавров отметил, что Россия приступила к расследованию авиакатастрофы. Глава МИД РФ указал, что Украина не могла не знать об обмене и перевозке украинских военнопленных, и добавил, что Киев на созванном заседании мог бы объяснить случившееся.