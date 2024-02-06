Лебедев заявил Путину, что граждане 11 млрд раз обратились к «Правосудию»

За год в Верховный суд России через государственную автоматизированную систему «Правосудие» поступило около 11 млрд обращений от граждан, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель ВС Вячеслав Лебедев. По его словам, сейчас ГАС активно используется в работе органа. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Мы сейчас широко используем в работе, в рассмотрении дел многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. <...> Это очень большое подспорье для работы суда и сокращения нагрузки. Кроме того, хорошо работает государственная автоматизированная система — ГАС «Правосудие». К ней обращений пользователей за год около 11 млрд, — уточнил Лебедев.

Он добавил, что в таком режиме Верховный суд за год рассмотрел 400 тысяч дел. Кроме того, продолжил Лебедев, активно используется такая форма, как видео-конференц-связь, с помощью которой рассматривается около 500 тысяч дел в год. Председатель ВС подчеркнул, что эта система показывает высокую эффективность и ее возможности стараются расширять.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выразила мнение, что необходимо создать Всероссийскую единую систему родительского контроля, которая позволит взрослым контролировать, какие сайты посещает ребенок. По ее словам, такая система позволит на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому ребенок подвергается в интернете. Депутат подчеркнула, что с цифровыми угрозами сталкиваются около 96% российских подростков.

Лантратова также предложила обязать цифровые платформы блокировать доступ несовершеннолетним к информации, которая может нанести вред здоровью или развитию. Существующие приложения, по мнению депутата, не обеспечивают полной защиты и могут использоваться для шпионажа за детьми и третьими лицами.