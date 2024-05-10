Путину представили трех кандидатов на должность главы Счетной палаты Матвиенко: Путину направили список кандидатов на пост главы Счетной палаты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину предложили три кандидатуры на пост главы Счетной палаты, сообщила в Telegram-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в этом списке значатся заместитель руководителя контрольного управления администрации президента РФ Борис Ковальчук, исполняющая обязанности председателя СП Галина Изотова и глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич, — написала Матвиенко.

Она подчеркнула, что сенаторы ожидают представление главы государства для назначения одного кандидата на должность главы Счетной палаты. Как отметила Матвиенко, затем члены Совфеда готовы его рассмотреть в установленном порядке и принять соответствующее постановление.

Ранее Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты примут решение по этому вопросу 10 мая.