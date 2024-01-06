Путину представили инициативные разработки в оборонной сфере Лихачев: Росатом представил Путину разработки в оборонной сфере

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Корпорация «Росатом» занимается не только работами по гособоронзаказу, но также выполняет ряд инициативных разработок в оборонной области, которые были представлены президенту РФ Владимиру Путину, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» генеральный директор компании Алексей Лихачев. При этом он подчеркнул, что Росатом полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году.

Кроме того, целый ряд инициативных разработок движется. Мы представляли их президенту, представляли их министру обороны. <...> Я очень горжусь коллективом нашего оборонно-промышленного комплекса, ядерного оружейного комплекса, потому что они буквально живут этой повесткой и очень многое сделано в том числе и выше того планового задания, которое было в начале года, — сказал Лихачев.

Он отметил, что компания продолжает оставаться глобальным лидером, несмотря на внешнее давление. В 2023 году были поставлены рекорды по общей выручке, зарубежной выручке, а также по новым продуктам. Кроме того, по словам Лихачева, есть серьезные достижения на Северном морском пути, также заказчику сдана атомная станция поколения 3+ — Белорусская АЭС.

Что касается долгосрочных планов корпорации, то здесь в первую очередь речь идет о реализации поручений президента РФ о переходе от текущих 20% «атомного» электричества в стране к 25%, отметил глава Росатома. Для этого необходимо построить гораздо больше мощности, чем есть сейчас, и первый этап работ «уже ясен».

Лихачев также упомянул о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что жизнь в Энергодаре нормализуется, нынешний коллектив обеспечит безопасную эксплуатацию станции, сведя любые риски к нулю.

Ранее Bloomberg сообщило, что правительство РФ может упреждающе запретить экспорт урана в США. По данным информагентства, российская компания «Техснабэкспорт», входящая в структуру Росатома, уже уведомила своих американских клиентов о возможном введении ограничений. Предполагается, что запрет экспорта урана может привести к проблемам в сфере энергетики.

После этого дочерняя компания Tenex, принадлежащая госкорпорации «Росатом», опровергла информацию агентства Bloomberg о превентивном запрете на поставки обогащенного урана в США из России. «Дочка» заявила, что эти слова были приписаны подразделению Tenex в Штатах.