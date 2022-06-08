В США оценили шансы Путина победить в игре нервов с Европой Владимиру Путину предрекли победу в игре нервов с Европой

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин приблизился к победе в игре нервов с Европой, пишет Live 24 со ссылкой на консервативное американское издание. По мнению журналистов, он достиг успеха и в экономической, и в военной сфере, в то время как Европейский союз разобщён.

Отмечается, что санкции не принесли ожидаемого эффекта, к примеру, у России есть альтернативные варианты для продажи нефти, предназначенной для Европы: Индия и Китай. Они не стремятся переходить на зелёную экономику, а их потребности в топливе растут.

Журналисты считают, что Путин сделал выводы из наблюдений за тем, как Пекин берёт под контроль Гонконг, нарушая международные обязательства. Начав военную операцию на Украине, он был уверен, что США и Европа не ввяжутся в конфликт напрямую.

Тем временем об очередных санкциях против России сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. По её словам, введены новые ограничения в нефтяной, газовой и химической отраслях. В частности, вступает в силу запрет на экспорт 28 услуг, касающихся бесперебойной работы данных отраслей. Ограничения коснутся и импорта российских энергоносителей, отмечается на сайте внешнеполитического ведомства.

Накануне в Швейцарии решили приостановить до конца сентября оказание помощи России по налоговым расследованиям. Причиной для отказа в сотрудничестве стали события на Украине.