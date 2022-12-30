Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы Кабмин предложил прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы

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Владимир Путин

Правительство представило президенту России Владимиру Путину предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ, подписанный председателем кабмина Михаилом Мишустиным, размещен на портале правовой информации.

Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, — говорится в постановлении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Совет Европы в «мегафонной дипломатии» после письма генерального секретаря организации Марии Пейчинович-Бурич главе российского внешнедипломатического ведомства Сергею Лаврову. По ее мнению, публикация документа практически сразу после передачи российской стороне свидетельствует об «очередной пропагандистской акции».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Россия может выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Уточнялось, что причиной этого стало решение Комитета министров СЕ прекратить членство РФ в Группе государств против коррупции.