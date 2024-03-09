Путину предложат варианты по денонсации невыгодных для РФ договоров Косачев: Путину изложат варианты по денонсации невыгодных для РФ договоров

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Варианты по денонсации невыгодных международных договоров будут представлены президенту России Владимиру Путину, заявил в эфире телеканала «Россия-24» вице-спикер Совфеда Константин Косачев. После этого глава государства сможет инициировать данные процессы в соответствии с Конституцией РФ, уточнил он.

Эта работа, во-первых, должна быть систематизирована. Понятно, что в каких-то элементах она уже делается, но она должна быть обобщена, систематизирована, — сообщил Косачев, добавив, что на текущий период с Россией заключено более 15 тысяч международных договоров.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам выявить устаревшие и невыгодные для России международные соглашения. По ее словам, необходимо найти договоры, дающие привилегии «враждебным странам», и подготовить их для расторжения.

В среду, 6 марта, Совет Федерации одобрил законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Межправительственный договор между СССР и Британией был подписан в Москве 25 мая 1956 года. Согласно документу, британским рыболовным судам разрешался промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова и острова Колгуев. Соглашение также позволяло судам свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.