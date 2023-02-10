Путину показали шишки в Архангельской области

Фото: t.me/news_kremlin

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельскую область посетил Устьянский лесопромышленный комплекс. Там главе государства показали процесс обработки шишек. Журналисты опубликовали кадры с производства.

Путин прибыл в Архангельскую область 10 февраля. Там он также проведет совещание по вопросам развития отрасли. Оно пройдет в режиме видеоконференции.

По словам Путина, на фоне санкций представители сферы столкнулись с новыми вызовами. Однако, подчеркнул президент, потенциал у отрасли есть. Глава государства также говорил, что необходимо выстроить стратегический вектор развития лесопромышленного комплекса и расширить использование биотоплива в ЖКХ.

Ранее Путин заявил, что в лесопромышленной отрасли пока сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров. Он призвал ее преодолевать. По словам президента, ключевой вопрос — это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса.