Путину подарили «кирпич» Глава КС Зорькин подарил Путину сборник постановлений

Фото: kremlin.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина с Председателем Конституционного Суда Валерием Зорькиным

Глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подарил ему так называемый кирпич (сборник законодательных постановлений). Мероприятие приурочено к празднованию Дня Конституции РФ, которое проходит 12 декабря, пишет «Московский комсомолец».

Мы к 12 числу изготавливаем кирпич. Это не все наши решения, вы сами сказали, но здесь собраны наиболее значимые решения, которые определяют судьбу законов, — заявил Зорькин.

По словам главы КС, в «кирпиче» также содержатся подписи всех судей и пожелания президенту.

Кроме того, в ходе встречи Зорькин рассказал о том, что КС каждый год получает от 12 до 13 тысяч обращений. Юрист отметил, что количество жалоб не стало меньше. Путин поинтересовался, по каким делам больше всего обращений со стороны граждан РФ, передает РИА Новости.

Много социалки, много связанных с защитой прав, когда назначаются наказания уголовные или административные. Что удивительно, в последнее время — законодательство по банкротству, — отметил Зорькин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин в этом году не планирует встречаться в День Конституции с судьями Конституционного суда. Однако он добавил, что не исключена беседа главы государства с председателем КС Валерием Зорькиным.