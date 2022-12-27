Путину, Пашиняну и Алиеву удалось побеседовать втроем на саммите СНГ

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на традиционной неформальной встрече лидеров государств — участников СНГ

26 декабря на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом глава РФ сообщил на открытии двусторонней встречи с армянским премьером, добавив, что предметом беседы станут вопросы урегулирования ситуации на Южном Кавказе и армяно-азербайджанские отношения, пишет ТАСС.

Мы с вами еще вчера начали [разговор], и удалось втроем поговорить. <...> Как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях, — сказал Путин.

В свою очередь Пашинян заявил, что наиболее оперативным вопросом, который следует обсудить, является кризис в Лачинском коридоре. Он также напомнил, что Лачинский коридор является зоной ответственности и контроля российских миротворцев и Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд грузов и граждан по данному маршруту.

Хотелось бы обсудить эту ситуацию, — подчеркнул премьер Армении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что главы России, Азербайджана и Армении могут пообщаться друг с другом в кулуарах неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, хотя формальной трехсторонней встречи в рамках саммита, по его словам, не запланировано.