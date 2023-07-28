Путину еще не докладывали об атаке на Таганрог Песков: Путину еще не доложили о ситуации в Таганроге, идет саммит Россия - Африка

Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президенту РФ Владимиру Путину еще не докладывали о ситуации в Таганроге, в настоящий момент глава государства продолжает участвовать в саммите «Россия — Африка», сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По данным Минобороны РФ, над Таганрогом и Азовом в Ростовской области 28 июля были сбиты две украинские ракеты С-200.

Путину пока не доложено о произошедшем в Таганроге, — приводит Telegram-канал агентства слова Пескова.

Ранее МО РФ сообщило, что Киев нанес удар по Таганрогу ракетой ЗРК С-200, переоборудованной в ударный вариант, которая была сбита российскими средствами ПВО. На город упали обломки, пострадали местные жители, несколько зданий получили повреждения.

Около 17:15 ПВО была перехвачена вторая запущенная Украиной ракета, сбитая в районе города Азова Ростовской области, ее обломки упали в безлюдной местности, сообщило Минобороны РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после ЧП в Таганроге госпитализированы девять пострадавших, всего в медучреждения были доставлены 12 человек, из них двое отказались от госпитализации, еще одного обследуют врачи. Среди госпитализированных женщина с черепно-мозговой травмой, которой провели операцию, на месте продолжают дежурить две бригады скорой. Детей среди пострадавших нет, уточнил глава региона. Голубев также опроверг сообщения о многочисленных взрывах, призвав людей сохранять здравомыслие.