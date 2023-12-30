Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

Фото: Kremlin.ru

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об ударе Вооруженных сил Украины по Белгороду, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По поручению главы государства туда вылетела бригада Министерства здравоохранения с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим, передает ТАСС.

Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, — сказал Песков.

Днем 30 декабря массированному обстрелу подвергся центр Белгорода. Как заявили в МЧС, десять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате удара ВСУ. Число пострадавших составляет 45 человек, четверо из них — дети.

Отмечалось, что в результате атаки были повреждены более 40 зданий и 60 транспортных средств в Белгороде. Также разрушения коснулись пассажирских автобусов. Предположительно, украинские военные наносили удары из РСЗО «Град» ракетами с кассетными боеприпасами.

Как считает военный корреспондент Александр Сладков, Россия должна ответить на мощную атаку Вооруженных сил Украины по центру Белгорода так, чтобы даже Европа подпрыгнула. Он также заявил, что «уверен в хладнокровии» военного руководства РФ. По его мнению, сейчас не время «для подзуживания и криков о мести». Военкор также подчеркнул, что на Украине не должны страдать мирные жители.