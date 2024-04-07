Путину доложили об эвакуации оренбуржцев из-за паводков Песков: глава МЧС доложил Путину о числе эвакуированных в Оренбургской области

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Владимир Путин

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Оренбургской области Денис Паслер провели беседу с президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, главе государства доложили о развитии ситуации с затоплением на территории региона. В частности, президенту сообщили об эвакуации людей в пункты временного размещения, передает ТАСС.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска. Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин акцентировал внимание на важности своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Он также планирует созвониться с главами регионов.

Ранее Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову оперативно прибыть в Оренбургскую область и организовать там необходимые работы. Министр взял под свой контроль оказание помощи людям и ликвидацию последствий подтоплений.