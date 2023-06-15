Путину доложили об эпидситуации под Херсоном после подрыва Каховской ГЭС Скворцова доложила Путину об эпидситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова доложила президенту России Владимиру Путины о нынешней эпидемической ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, сообщает пресс-служба Кремля. Она подчеркнула, что около 60% пострадавших обратились за медицинской помощью, врачи перешли на круглосуточный режим работы.

Востребованность помощи оказалась просто колоссальной. За два дня из 1000 человек 600 к нам обратились за медицинской помощью, из 100 детей – 60. Работают фактически круглосуточно. Наш отряд разбили на две бригады. И первичная хирургическая обработка, и перевязки, и лечение хронических заболеваний, неотложная помощь – все сейчас обеспечивает этот отряд, — поделилась Скворцова.

Также она рассказала, что на месте была развернута бригада эпидемиологов. При изучении проб воды в Херсонской области специалисты не обнаружили никакой «патологической культуры», подчеркнула глава ФМБА.

Как заявили в МЧС России, с момента разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище сотрудникам ведомства удалось спасти 2237 человек от потопа. Эвакуировано в общей сложности 7248 человек. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Нуждающиеся получили порядка 90 тонн продуктов и более 123 тонн бутилированной воды.

Председатель регионального правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в зоне затопления достигло 17. Он отметил, что работам в зоне ЧС после подрыва Каховской ГЭС мешают проблемы со связью. Особенно это касается Алешкинского и Голопристанского округов.