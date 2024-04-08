Путину доложили о ситуации с паводками в России Песков: Путин заслушал доклады главы МЧС и губернаторов по ситуации с паводками

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Тюменской и Курганской областей по ситуации с паводками, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства поручил создать специальную комиссию для ликвидации последствий затоплений.

Владимир Путин с утра заслушал доклады губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области [Дениса Паслера, Вадима Шумкова и Александра Моора] о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации — тех, кто находится под угрозой затопления. Также Путин выслушал доклад главы МЧС [Александра] Куренкова, — сказал Песков.

Он пояснил, что главой спецкомиссии по ситуации с паводками назначен Куренков. Песков добавил, что российский лидер также выслушал доклады председателей профильных ведомств, принимающих участие в оказании помощи населению пострадавших регионов.

Ранее мэр Орска заявил, что самая сложная ситуация с паводками наблюдается в Советском районе, куда продолжает прибывать вода. По его словам, спасатели начали эвакуацию жителей поселка Лесоторговый. В общей сложности затоплены 38 территорий, в том числе 6,6 тысячи жилых домов.