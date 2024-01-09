Путину доложили о ситуации с отоплением и электричеством в регионах Путин выслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с подачей тепла и света

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады о ситуации с отоплением и электричеством в Херсонской и Московской областях от губернаторов регионов Владимира Сальдо и Андрея Воробьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Проблемы с подачей тепла и света жителям этих регионов возникли во время новогодних праздников.

Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов, — сказал Песков.

Также глава государства выслушал доклад Воробьева о положении дел в Подмосковье, где нарушено тепло- и энергоснабжение местных жителей, добавил представитель Кремля. По результатам доклада Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» помочь в обеспечении теплом и электричеством жителей регионов.

4 января жители микрорайона Климовск в Подольске остались без отопления в результате аварии. Проблема затронула более 170 домов. При этом в Подмосковье в дни новогодних каникул был объявлен оранжевый уровень опасности из-за низких температур. В Подольске столбики термометров показывали минус 21 градус. После аварийно-восстановительных работ котельная в районе была запущена, однако в дальнейшем на объекте были обнаружены технические неполадки. К решению проблемы с отоплением была подключена прокуратура.

8 января в Херсонской области в результате аварии энергоснабжение отключили в пяти муниципальных округах — Чаплынском, Новотроицком, Геническом, Ивановском и Каховском. Причиной стало прекращение подачи электроэнергии по линии 150 киловольт. Полностью электроснабжение планируется восстановить 9 января.