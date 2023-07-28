Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области Песков заявил, что при обстреле Таганрога нет жертв

Фото: РИА Новости

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Президенту России Владимиру Путину сообщили о ракетном обстреле Ростовской области, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что, по последним данным, жертв нет. Он также предположил, что Запад никак не отреагирует на теракт, передает РИА Новости.

[Президенту] доложено. <...> Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно, — сказал Песков.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по жилой инфраструктуре Таганрога переделанной в ударный вариант ракетой ЗРК С-200. Ее обнаружили и перехватили российские средства ПВО. Обломки ракеты упали на территории города, в результате есть пострадавшие среди местных жителей, были повреждены несколько зданий, говорилось в заявлении ведомства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, заявил, что в результате взрыва были госпитализированы девять человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники. Эпицентром взрыва стал Таганрогский художественный музей.

Спустя около часа после ЧП в Таганроге, в 17:15, ВСУ совершили попытку повторного удара переоборудованной зенитной ракетой комплекса С-200. Снаряд был перехвачен в районе Азова в Ростовской области.